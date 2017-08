Anuncia "Maloro" mejoras en La Cholla y Los Arroyos

HERMOSILLO, SONORA(GH)

En el marco del programa Manos a la Obra, el Presidente Municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, ratificó ante vecinos de las colonias La Cholla y Los Arroyos que actuará con todo contra los delincuentes que los tienen asolados y que ahora serán ellos los que no podrán estar tranquilos.



Junto con sus principales colaboradores, acudió a las instalaciones deportivas de La Cholla para informarles de las acciones de respuesta a sus principales quejas como comunidad, de las cuales destacó como la más sensible, la relativa a la inseguridad.



DETENIDOS



Jorge Andrés Suilo Orozco, comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, reveló que por instrucciones de Acosta se retomaron viejas y nuevas denuncias y como producto de ese trabajo procedieron a la detención de seis de las personas más conflictivas del sector.



"La indicación del Presidente Municipal es que no pueden andar cómodos ellos e incómodos nosotros, la instrucción es que no haya imperio más que el de la Ley y que nuestros hijos, nosotros, las familias, tengamos un lugar más seguro", expresó, luego de mostrar a los presentes los reportes correspondientes a cada detenido.