Antonio Argüelles motiva a ir más allá de los límites

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de convertirse en el primer y único mexicano en nadar los Siete Mares, Antonio Argüelles tiene mucho qué decir para impulsar a otros deportistas.



El nadador de 58 años de edad ofreció una conferencia motivacional en el Centro Delta de periódico EL IMPARCIAL al grupo de corredores Trizon, quienes se encuentran en preparación para correr el maratón de Las Vegas el 12 de noviembre y el maratón de Hermosillo del 2 de diciembre.



Argüelles se convirtió el pasado 3 de agosto en el primer mexicano en nadar los Siete Mares, tras completar el Canal del Norte con un tiempo de 13:32:32 horas.



Esta hazaña consiste en cruzar los siete canales y estrechos más importantes del mundo: El Canal del Norte, el Estrecho de Cook, el Canal de Molokai, el Canal de la Mancha, el Canal de Catalina, el Estrecho de Tsungaru y el Estrecho de Gibraltar; sólo siete personas en el mundo lo han logrado.



En la conferencia titulada "El Miedo", el nadador nacido en la Ciudad de México compartió las experiencias que ha tenido dentro de su carrera como deportista y cómo ha ido cumpliendo las metas que se ha propuesto.



ENTRENAR LA MENTE



Además de compartir experiencias personales durante sus trayectos, Argüelles mencionó algunas de las rutinas que emplea durante sus preparaciones, mismas que le ayudan a llegar con mayor concentración.



"Es importante entrenar fuerte durante la semana, además de esto hay que realizar ejercicios para fortalecer el cuerpo, pero lo más importante y algo que muy pocos los hacen, es realizar ejercicios mentales".



Reconoció que nadar entre ríos y estrechos es algo difícil, no solamente por las largas distancias que se tienen que recorrer, si no porque no se sabe de que manera se comportará la naturaleza.