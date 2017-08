Mantienen vecinos del Colosio y autoridades su postura por hospital

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos del Colosio Poniente y autoridades estatales y municipales mantuvieron sus posturas respecto a la construcción del nuevo Hospital de Especialidades en la zona, en la segunda reunión entre ambas partes.



En el área común de Villa de Parras a las 19:00 horas los habitantes del sector escucharon las explicaciones de los funcionarios respecto a la ubicación del hospital, obras viales y pluviales, seguridad, transparencia en el manejo de recursos y datos técnicos.



El encuentro concluyó sin novedades y con una invitación de parte de los funcionarios públicos a los vecinos de la zona donde se planea construir el centro de especialidades médicas acercarse a las dependencias para brindarles información técnica a detalle.



El secretario de Salud Gilberto Ungson Beltrán no acudió a la cita por encontrarse en la Ciudad de México en reuniones en la Secretaría de Salud federal por asuntos relacionados con el nuevo nosocomio.



Luis Becerra Hurtado, subsecretario de Salud estatal, informó a los habitantes que se oponen a la construcción de la obra que los planes por parte del Gobierno del Estado para edificar el hospital en el sitio continúan.



"Por parte de la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado se decidió seguir con el proyecto original en (la esquina de los bulevares) Colosio y Quintero Arce, porque de no hacerlo así estaríamos en una gran desventaja", explicó.



Luego de exponer explicaciones sobre varios puntos a los vecinos, éstos tomaron la palabra y cuestionaron el que no se les hayan entregado los documentos de los estudios técnicos en los que se basará la construcción del hospital y concluyeron que las autoridades no los tienen.