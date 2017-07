Parece que llueve dentro de su casa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La señora Isela Enríquez y su pequeña familia han sufrido los estragos que causan las lluvias a su llegada; cada que el agua cae, su casa con paredes de material y techos de madera vieja y láminas queda totalmente inundada.



"Todo se me goteó, ahí está el charco de agua todavía, todo se me moja; estas manchas que tiene la pared son de agua que se mete, me llueve más adentro que afuera", dijo mientras mostraba el interior de su casa a través de una ventana sin vidrio.



Isela es jefa de familia y actualmente se encuentra desempleada, vive con su hija de 18 años y un niño de 7 al que se encarga de criar; ambos están por iniciar la universidad y la primaria, respectivamente.



"Con lo de las escuelas tengo gastos horribles y en los programas que hay, como Oportunidades, nunca he podido quedar y no sé por qué si de verdad necesito apoyo", explicó.



Su casa tiene solamente un cuarto con techo de material, sin embargo, también gotea; el resto de la vivienda está desprotegida y el agua de lluvia se cuela a grandes chorros: Isela ya perdió buena parte de la ropa de su familia, y su sillón y estufa están por quedar inservibles.



"Yo quisiera apoyo con lo de la casa; económicamente ando de la patada, pero me interesan más las láminas, para poder techar la casa y que ya no se meta el agua", pidió.



Para apoyar a la señora Isela Enríquez, puede dirigirse a la dirección José Flores Casas No. 77, en la colonia Las Minitas, o comunicarse al número (662) 3692217, con la señora Tomy Santacruz, vecina de la afectada.