Piden solución a "megabaches"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hace más de un año una serie de baches aparecieron en la calle República de Guatemala entre Martín Valencia y Nuño de Guzmán, en la colonia Plaza Real, donde vecinos aseguraron que los hoyos en el pavimento se han hecho más grandes y que las autoridades no han realizado nada al respecto.



José Francisco Figueroa, vecino del lugar y uno de los más afectados, aseguró que a pesar de que se han hecho denuncias constantes al Ayuntamiento, la calle parece haber sido olvidada por las autoridades.



"La calle está en esas condiciones desde el año pasado, están muy grandes los baches, desde cuándo que están así, le hemos hablado a los muchachos que andan en el bacheo, hemos acudido a las autoridades pero no han respondido, es más, ya la gente ni habla para que reparen la calle", comentó.



El pésimo estado de la calle República de Guatemala ha ocasionado daños a los autos de los conductores, pues quien pase por la calle en su automóvil se ve afectado por los golpes que recibe a causa de los hoyos, por lo mismo se pidió la restauración del pavimento de la calle.



"Ya a los carros no le sirve las suspensión por los hoyos, es un cochinero esta calle y cualquiera que pase por aquí se le friega el carro, ojalá las autoridades vengan y pavimenten de nuevo la calle porque no sirve", agregó José Francisco Figueroa.