Madre enfrenta pruebas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El estar gravemente enferma del hígado ha traído duras pruebas en la vida de Valeria Mézquita Solís, una madre de tres niños, cuya hija menor Debany Guadalupe, de 4 años de edad, padece microcefalia, motivo por el que requiere ayuda de los hermosillenses.



Valeria Mézquita comentó que su grave situación le ha impedido trabajar y que no tiene los medios para comprar el medicamento que necesita Debany, el cual le ayuda a controlar las convulsiones que constantemente tiene a causa de la microcefalia.



"La niña está ocupando el medicamento llamado Keppra, es una solución en jarabe para evitar sus convulsiones y es que el medicamento es para estar controlándola, ya tiene el problema muy agravado, tiene muchos quistes en el cerebro".



"A mí el hígado me dejó de funcionar y no puedo trabajar ni mucho menos puedo estar comprando el medicamento, y es que en la farmacia normalmente cuesta mil 300 o mil 400 pesos, por eso solicito ayuda para comprar la medicina de la niña", comentó.



La situación de Valeria se vio aún más afectada cuando perdió sus pertenencias en un incendio que destruyó por completo su hogar, por lo que ahora reposa en la casa de un familiar, donde espera que pronto se le pueda hacer el trasplante de hígado que le puede salvar la vida.



"Yo no tengo casa pues se quemó y ahí perdí todas mis pertenencias, entonces mis tíos y padres me ayudan, y estoy aquí para recuperarme porque mi hígado está en tratamiento en lo que se me hace el trasplante, pero no me han dicho para cuándo será", mencionó.



La joven madre entre lágrimas solicitó a los hermosillenses despensa, ropa, calzado y medicamentos, para que ella y sus hijos puedan salir adelante mientras espera la donación que necesita.



Si desea apoyarlos puede comunicarse al 6624 192349 con Valeria o bien acudir a Mina La Potosina No. 11 entre Mina del Tigre y San José de Moradillas, en la colonia Quinta Real, en Las Minitas. También puede hacer un depósito en la cuenta 4766840789968091 de Saldazo.



¡APÓYALA!

Si desea apoyar a Valeria y su hija Debany puede llamar al celular 6624 192349.