Reparación de socavones tomará de 10 a 15 días

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La reparación de los seis socavones que han surgido en menos de una semana tardarían en repararse de 10 a quince días, mientras que algunos otros aún no se ha definido el comienzo de las obras.



El gerente de Saneamiento y Alcantarillado de Agua de Hermosillo, Miguel Ángel Santana Corrales, señaló que actualmente se están llevando a cabo trabajos de reparación en la colonia Palo Verde y Fuentes del Mezquital.



Este último punto podría tardar hasta 10 días más para terminar su reparación debido a las condiciones climáticas que se han presentado en los últimos días y que afectan los trabajos al retrasarlos.



"A la mejor adelantaríamos tiempo si la lluvia nos permite, pero la idea es trabajar lo más rápido que se pueda", comentó.



En cuanto al colapso en la colonia Palo Verde en las calles José María Valencia y Juan José García señaló que las reparaciones se tenían previstas para este sábado debido a que la maquinaria pesada comenzaría a trabajar.



"Los colapsos se están generando por lo deteriorado de las tuberías dada su antigüedad y la acción de los gases sulfhídricos generados por las aguas negras, degradando el concreto de las tuberías", detalló.



Santana Corrales indicó que los trabajos en bulevar Solidaridad y Ramona Olivarría culminaron ese mismo jueves, mientras que el colapso en la colonia La Manga pertenece a la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue).



El titular de Infraestructura de la Cidue, Gerardo Togawa Espinoza, manifestó que en los próximos días se tendrá una reunión con la constructora de los fraccionamientos aledaños para buscar una solución al problema y partiendo de ahí iniciarían los trabajos.



Ayer sábado otro socavón surgió en las calles Ángel García Aburto y Domingo Olivares, en la colonia Olivares, el cual aún no está determinado debido a que no se ha hecho una evaluación de los daños para conocer si es una tubería de agua potable o drenaje.