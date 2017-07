Expone Casanova los motivos para convertirse al catolicismo

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Como parte de la serie de Conferencias Libérate 2017 impartidas por el doctor en Teología y ex ministro evangélico, Fernando Casanova, se llevó a cabo en Hermosillo la charla "Mi conversión al catolicismo".



Frente a cientos de padres de familia, maestros y fieles que se dieron cita en el gimnasio del Colegio Regis para escuchar el testimonio de Casanova, el conferencista detalló un fragmento de su llegada a la Iglesia Católica.



"Ahora sé que esta historia de conversión consta de ciertas crisis que el Señor fomentó y que puso en mi vida", explicó, "que cada vez que fui superando una, iba descubriendo y percatándome de la verdad y de la plenitud de la fe cristiana en esta Iglesia".



Puntualizó que cada vez que él encontraba una puerta de salida para no volverse católico, detrás aparecía la fe de la Iglesia Católica, cada vez más radiante y atrayente, y que fue entonces cuando descubrió su doctrina.



"Yo no quería hacerme católico por dos razones, la primera porque me caían mal, ahora descubro que algo de prejuicio había y la segunda porque allá, en el otro lado, me iba muy bien", enfatizó.



Casanova destacó que los católicos no le caían bien pues aquellos que conocía estaban faltos de testimonio y de carácter cristiano para defender su fe, aun cuando éste lanzaba severos ataques en su contra.



"¿Pero cómo no me iban a caer mal?, los atacaba y aquellos a los que cuestionaba no estaban hábiles de decirme lo mínimo acerca de su fe", acentuó, "peor aún, consentían mis ataques, podría decirles cosas atroces de su Iglesia y ellos ni se inmutaban".



Resaltó que una de las cosas que lo llevó a convertirse al catolicismo fue la división que existe entre los cristianos de una misma Iglesia, una misma Biblia y que se inspiran en un mismo Espíritu Santo.



"La Iglesia Católica es la única institución en la historia de la humanidad que ha durado más de mil años y ya vamos por dos mil. Y si es posible de aquí a dos mil años tendremos la misma Iglesia, la misma fe, los mismos sacramentos, la misma doctrina", afirmó.