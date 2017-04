A sus 88 años, conoce el mar...

HERMOSILLO,Sonora(GH)

"Estoy conociendo lo que no conocí antes, es una playa muy hermosa, yo pensaba que Bahía de Kino sólo eran unas casitas en la carretera", expresó Francisca Terán Acedo, una mujer a quien su nieto le cumplió una promesa.



Durante sus 88 años de vida doña Francisca no conoció este punto turístico de Hermosillo, pero Daniel, su nieto, le permitió crear los nuevos recuerdos sobre el mar que ahora la acompañarán.



"Soy de Los Hoyos, Cumpas, pero allá no hay mar, no hay nada, más que puros arroyos. Y ahora estoy aquí, conociendo Bahía de Kino, yo pensaba que nomás había casas, no una playa", enfatizó.



Francisca puntualizó que hace un año, Daniel le dijo que esta Semana Santa la llevaría al muelle de Kino Viejo, promesa que cumplió y la colma de felicididad, pues agradece que su nieto se tome el tiempo para convivir con ella.



"Vine porque él me obligó, me dijo ‘nana, la voy a llevar a Kino’, y como no voy a ir, dije, si viene de ‘relejos’, porque vive en Estados Unidos, entonces lo tengo que acompañar", explicó.



La señora manifestó que les gusta caminar a la orilla de la playa y recoger algunas conchas y caracoles, ya que en su hogar, en Hermosillo, se dedica a crear manualidades con estos objetos.



"Aunque de salud no ando bien, porque me ataranto, así me vine. Me gusta mucho recoger conchitas, en mi casa hago trabajos manuales, como ceniceros o adornos, todo lo que me de la gana con conchas", acentuó.



Doñas Francisca añadió que espera poder volver al muelle de Kino Viejo, no sólo por el buen clima y la calidez del agua, sino por la belleza del paisaje.