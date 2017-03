Contarán con nuevos equipos de trabajo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante el 2017 la Coordinación de Servicios Públicos Municipales tendrá nuevo equipo de trabajo, así como unidades para las diferentes áreas de la dependencia, manifestó el titular, Luis Fernando Pérez Pumarino.



El funcionario explicó que durante la administración pasada no se hizo compra de unidades de trabajo, por lo que una vez que inició el gobierno actual este equipo estaba deteriorado.



"Estamos haciendo acciones para hacer un proceso, ya que en el 2017 fue autorizada la compra de unidades, esto es a la brevedad, no es una compra cualquiera sino de unidades, será muy buen año para áreas operativas", comentó.



Para Servicios Públicos serán 5 unidades recolectoras, 8 pick ups para algunas otras zonas tanto Parques y Jardines como Inspección y Vigilancia, motosierras, garrochas, sopladoras, entre otros artículos necesarios.



Pérez Pumarino no especificó el monto invertido en la adquisición de estos artículos, pero reiteró que para este año las áreas operativas contarán con vehículos y otras herramientas necesarias para realizar su trabajo.