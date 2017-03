Están vecinos hartos de mal estado en calles

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Habitantes del fraccionamiento Terranova ya no aguantan pésimo estado de las calles de la comunidad, las cuales se encuentran en malas condiciones desde hace más de cinco meses.



Fernanda Uribe Vásquez, quien transitaba por el lugar, detalló que la calle Víbora es una de las vialidades más afectadas y más transitadas en la comunidad.



"Por esta calle pasan muchos carros y la verdad es que no hace ni los cinco meses que vinieron del Ayuntamiento y volvieron a echar pavimento pero no duró nada".



"Tenemos ese problema en la mayoría de las calles y no me parece justo porque por he visto que en otras colonias sí arreglan las calles y para acá nunca se acercan", argumentó.



Lorena Domínguez, habitante del área, señaló que tras el pésimo estado de la calle constantemente se registran percances automovilísticos en el sector y por ello pide mayor atención a ese sector de la ciudad.



"Pediría que vinieran lo antes posible porque ya están muy dañadas las calles y a veces pasan muy rápido los carros, por eso ya han pasado accidentes", dijo.