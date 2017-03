Analizan Bomberos diálogo con Maloro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Analizarán bomberos aceptar reunión con Alcalde el jueves de la próxima semana para entablar diálogo acerca de las peticiones que desde hace más de un año han estado pendientes de resolver.



Para el próximo jueves el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, citó a bomberos que se manifiestan desde el pasado martes a sostener una reunión en la estación de bomberos para ver los cinco puntos que demandan los tragahumo.



Los afectados entablaron una breve plática con el mandatario municipal, pero no se llegó a ningún acuerdo, por lo que continuarán por fuera de Palacio Municipal hasta tener una respuesta concreta sobre las exigencias, las cuales desde hace más de un año no han sido resueltas.



Homologación de salarios, contratación de más personal, mejora del servicio médico, reducción de tiempo de jubilación y herramienta y equipo de trabajo son algunas de las peticiones que externaron los bomberos.



Alrededor de las 12:30 de la tarde, Acosta Gutiérrez acudió a lo que llaman los afectados "la estación número siete", punto en el cual se están manifestando, para conocer las necesidades que estos



tienen.



Una vez terminada la reunión, el edil municipal manifestó que solamente los puntos de nivelación salarial y equipamiento les competen a las autoridades municipales, de los cinco puntos presentados.



"Es justo y correcto lo que piden pero el punto aquí es que con plantones no se va a incrementar el presupuesto, entonces aquí estamos atendiéndolos y con mucho gusto se les seguirá atendiendo", comentó.



Por su parte, el titular del Patronato de Bomberos, Héctor Cuéllar Rosas, se encuentra a favor de los cinco puntos expuestos por parte de los apagahumo, ya que son necesidades que deben ser atendidas debido al alto riesgo al cual se someten.