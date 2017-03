Debe avisarse primero a la Policía de fuga de menores: Procurador

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La primera instancia a la que se le debe de dar aviso después de que algún menor se fugue de una casa hogar es a las instituciones policiacas y no precisamente a los familiares, declaró el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.



Ante la situación que se presentó el domingo por la tarde en la Casa Hogar Unacari, donde cuatro menores burlaron la seguridad y huyeron del lugar, Wenceslao Cota Amador comentó que el protocolo de seguridad indica dar aviso a la Policía.



"El protocolo nos indica que se debe de dar aviso a las instituciones que activan la localización; no existe dentro del protocolo la necesidad de informar a los familiares", dijo.



El procurador explicó que aunque sí se les avisó a algunos de los familiares de los niños involucrados, se tiene que tomar en cuenta que los menores se encuentran en el centro de asistencia social por situaciones que en ocasiones impiden la localización inmediata de los familiares.



Alrededor de las 19:00 horas del domingo fue cuando personal de Unacari se percató de que se habían fugado cuatro menores que se encontraban en resguardo, siendo estos dos niñas de 9 años de edad, un niño de 9 años, y una adolescente de 16.



Familiares de una de las menores involucradas externaron que hasta las 36 horas de que los niños habían desaparecido se les dio aviso de la situación, y a más de 48 horas de que sucedieron los hechos, las autoridades no les supieron informar cómo es que salieron de la casa hogar.



El procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó que aunque no se pueden revelar muchos detalles porque está en curso una investigación, tres de los niños fueron hallados ayer a las 04:00 horas, y la adolescente fue encontrada horas después.



"Cuando nos damos cuenta de que los niños habían abandonado la casa hogar, en ese momento enviamos el reporte al 911 y al día siguiente presentamos las denuncias en la Procuraduría General de Justicia (PGJE) para que sea ella quien determine la activación de la Alerta Amber, y se inició la investigación hasta que se localizó a los niños", relató.



Añadió que es muy pronto para determinar las causas que orillaron a los menores y los medios que utilizaron para salir de Unacari, ya que mediante el diálogo con los involucrados y las investigaciones se llegará a la verdad y a su vez las acciones que se tomarán para evitar que se siga presentando la situación.



Hasta las 18:00 horas de ayer familiares de una de las menores que se fugaron de Unacari lograron tener un primer contacto con ella, pero no pudieron dialogar, según manifestó una de las tías.



Preocupada por la situación de no saber qué fue lo que sucedió con su sobrina, Isabel externó que fueron momentos angustiantes los que vivió junto con su familia al no saber lo que estaba pasando, pero al enterarse de que la niña fue encontrada, fue a buscarla.



"Toda la mañana me la llevé allá, no me dejaban verla porque se estaba cambiando y porque había llegado muy cansada y se durmió...", dijo.



Una vez que pudo entrar a ver a su sobrina, Isabel platicó que en las 2 horas que estuvo con ella no pudo entablar conversación alguna, situación que le preocupa y lo único que desea es recuperarla.