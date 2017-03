Investigan caso de fuga de niños de Unacari

(GH)

Se investigan las causas que propiciaron la salida de los cuatro menores de la Casa Hogar Unacari y así poder determinar si fue por factores externos o por fallas en la institución, informó el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.



Wenceslao Cota Amador explicó que los menores pudieron haber salido por factores externos a la institución y no precisamente por un descuido u omisión de cuidados, pero la investigación está en proceso y las determinaciones se harán de acuerdo a esos resultados.



"Vamos a investigar cuáles fueron las causas que propiciaron la salida de estos niños de la casa hogar; si esas causas tuvieron que ver por factores propios de la casa hogar o de quienes tenían el cuidado en ese momento, o si fue por factores externos, porque también pudo haber sucedido de alguna persona haya apoyado o auxiliado a algún niño a salir", dijo.



El martes 14 de marzo se informó que cuatro niños, tres de 9 años, y una adolescente de 16 años, habían escapado desde la tarde del domingo de la casa hogar.



Ayer se encontraron primero a los más pequeños, dos niñas y un niño, mientras que a la adolescente la localizaron horas más tarde.



El procurador indicó que los niños que se encuentran en los centros de asistencia social ya que vienen de familias donde emocionalmente tienen ciertos trastornos que después detonan en abandonar una casa hogar, pero no se ha determinado qué fue realmente lo que sucedió.



No hay un tiempo definido que pudiera durar la investigación, agregó, pero ya se tuvo un primer acercamiento con los niños, hubo una primera plática y fueron atendidos por el área de sicología y se informarán los resultados a la autoridad competente y serán ellos los que determinen las medidas correspondientes.