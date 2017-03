Dialoga "Maloro" Acosta con bomberos inconformes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El presidente municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, dialogó con los elementos del cuerpo de Bomberos que desde el martes se manifiestan frente a Palacio Municipal y los invitó a una reunión de trabajo la próxima semana, para ponerlos al tanto del avance alcanzado en materia de nivelación salarial y equipamiento.



Acompañado por Jorge Andrés Suilo Orozco, secretario del Ayuntamiento, y Guillermo Moreno Ríos, director de la Unidad Municipal de Protección Civil, "Maloro" acudió al campamento de los apagafuegos e hizo saber a quienes allí se encontraban que la respuesta a sus justas peticiones depende de la disponibilidad de recursos y también de las facultades que, como tal, tiene el Gobierno municipal.



Explicó que se modificó la Ley de Ingresos para darle más recursos y fortaleza a Bomberos; anunció una reestructura de fondo de la institución e invitó a los manifestantes a reflexionar respecto a que es complejo resolver en un año carencias y problemas acumulados durante 30 años.



"Yo estoy del lado de ustedes y me queda claro que van a tener el equipamiento mínimo, necesario, indispensable, y lo de las nivelaciones pronto vamos a platicar de ello, pero allá en el cuerpo de Bomberos con mucho gusto, es importante que sigamos dialogando", externó.



NO TODO EN EL MUNICIPIO



Hizo notar que del pliego de cinco puntos planteado, no todo se encuentra en la esfera de competencia del Gobierno municipal, pero en lo que sí corresponde a la Comuna se ha venido trabajando para darles respuesta.



Insistió en que, a partir de una modificación en la Ley de Ingresos del Municipio, de los recursos que entren a las arcas municipales por concepto de Inspecciones un gran porcentaje será para esta corporación.



"Maloro" Acosta dijo a los manifestantes que la invitación a sumarse a una reunión de trabajo la próxima semana no implica de forma alguna pedirles que levanten el campamento que instalaron en el camellón del bulevar Hidalgo.