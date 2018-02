Contactan asociaciones a persona que expuso caso de agresión a perro

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Las asociaciones defensoras de los animales ya tuvieron un primer contacto con la persona que expuso a través de redes sociales el caso de un perro que fue golpeado con un martillo, y reiteran el llamado a interponer la denuncia formal.



Carolina Araiza, representante de la Fundación Pata de Perro, dio a conocer que contactó a la reportante por medio de un mensaje telefónico y ésta quedó de comunicarse con ella para conocer más sobre el proceso a seguir.



"Traté de localizarla ahorita (ayer) para platicar si van a poner la denuncia y no me contestó la llamada, le dejé mensaje y que se iba a comunicar (contestó), pero no lo ha hecho, no sé si ya no quieren poner la denuncia", señaló.



También se está buscando la forma de que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) tome el caso como de oficio, investiguen y apliquen el castigo correspondiente al hombre que agredió al can con un martillo, cuando éste se encontraba dormido.



"En teoría lo tendría que hacer por oficio, ellos investigar y todo, pero además habría que ver a los vecinos afectados para que ellos pongan la denuncia, también es muy importante", detalló.



Araiza precisó que la reportante del hecho ocurrido en un domicilio de la colonia Buena Vista teme ser víctima de represalias si denuncia; sin embargo, una vez que expusieron el caso a través de una página en Internet, sólo falta formalizar ante la autoridad.



"Parece ser que tiene miedo, pero le digo ‘mira, si ya denunciaron en redes, es mera formalidad, porque ya lo hicieron público’. Si le van a hacer algo a la persona, ya va a saber (el agresor) quiénes fueron (los que reportaron)", expresó.



Aunque la reportante pidió quedar en el anonimato, subrayó Carolina, éste se perdió al momento de denunciar en redes sociales e incluso hacer público el video de las cámaras de vigilancia de la vivienda.



Sandra Luz Serna Rosas, presidenta de Comunidad Animalera Trabajando (COAT), indicó que ayer por la tarde recorrerían la calle Ignacio Hernández, en la colonia Buena Vista, para hablar personalmente con la reportante del caso.



"Desconocemos el domicilio exacto, pero tocando puertas y preguntando vamos a dar con la vivienda", acentuó la defensora de animales, quien buscó contactar a la afectada a través de Facebook.