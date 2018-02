Quedan en queja más del 90% de casos de violencia intrafamiliar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Menos de la mitad de los reportes que llegan a la Policía Municipal por violencia intrafamiliar en Hermosillo se convierten en denuncia, es decir, llegan ante el Ministerio Público, de acuerdo con datos de las autoridades.



De enero a diciembre de 2017, por ejemplo, de un total de 31 mil 419 llamadas de emergencia que se realizaron en la capital por este concepto, solamente 694 se formalizaron como denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado; es decir, el 2.25%.



Para Ana Gabriela Valenzuela Certucha, directora del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Intrafamiliar (Geavi), este fenómeno se presenta por el miedo y la dependencia emocional, física y económica de la denunciante.



"Una víctima cree que de verdad que depende en todos los aspectos y la persona agresora así se lo ha hecho saber... es un chip, difícil de quitar pero no imposible", afirmó la sicóloga.



De los expedientes que llegaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado en 2017, se deduce que fueron 724 víctimas, 589 del sexo femenino y 133 del sexo masculino.



NO ES TAN FÁCIL DECIDIR DENUNDIAR: VICEFISCAL DE FEMINICIDIOS



Cuando una persona está en el círculo de violencia no es tan fácil tomar una decisión de presentar una denuncia o recurrir al divorcio, por el hecho de que quien está agrediendo es un miembro de la familia, afirmó Claudia Indira Contreras Córdova.



“Ya sea en matrimonio o como pareja se hicieron algunos ideales de vida, de formar hijos, un hogar, una familia, entonces cuando se advierte que aquello que se había construido al inicio se está quebrantando, hace difícil la toma de decisiones porque siempre se espera un cambio”, refiere la vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género.



Recordó algunos estudios en mujeres que han estado albergadas y donde se habla del círculo de violencia: “Hay una parte en la que después del episodio violento existe esa situación del agresor, de la promesa de cambio, de que ya no va a volver a suceder, y por eso, generalmente las personas víctimas del delito, creen en esa situación”.