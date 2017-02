Afirman que organización pide aprobar concesión de alumbrado público

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La organización Cadena Ciudadana, presidida por José Luis López Romo, entregó ayer una carta dirigida a todos los regidores de Hermosillo en la que les solicita aprobar el esquema de modernización del alumbrado público, que está proponiendo el Ayuntamiento de Hermosillo, pues según se les explicó, este mecanismo no implica deuda ni le va a costar más al ciudadano de lo que ya paga como DAP en el recibo de luz.



El representante social pidió no politizar el tema y votar a favor de que todo el Municipio de Hermosillo tenga iluminación, porque ello inhibiría la delincuencia y daría mayor seguridad a la ciudad, según afirma un comunicado de prensa.



Refirió que quienes integran su agrupación, que esencialmente trabaja con el tema de rescate de los valores, han visto con preocupación que la oferta de tener una ciudad bien iluminada está en riesgo porque los regidores deben votar el proyecto.



El presidente de la organización lamentó en el boletín que el tema se esté partidizando y pidió a los ediles que si este esquema no le va a costar más al ciudadano, se haga a la brevedad, pues el DAP ya se paga y el servicio no es como lo exige el ciudadano. Asimismo, dijo, hay zonas de la ciudad que aun no están iluminadas y es necesario que se le de a esas familias lo que ya pagan.



En su visita a Sala de Regidores en Palacio Municipal, le recibieron el escrito por parte de los regidores del PAN, la regidora Brenda Córdova, por el Panal y del PRI.