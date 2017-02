Afectan trámites burocráticos a las empresas: Coparmex

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Requisitos burocráticos y engorrosos hacendarios afectan la operatividad del sector empresarial en la entidad, acusó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte.



Marcelo Meouchi Tirado declaró que los nuevos lineamientos de Hacienda estatal, motivo de la ampliación de la base del Impuesto Sobre Nómina (ISN), no se dieron a conocer con tiempo.



El jueves pasado, señaló, se percataron de las nuevas disposiciones, no hubo difusión de las mismas y la página en la cual se efectúan los trámites correspondientes, está bloqueada.



"El problema es que si no se hace ese trámite y no se libera la página para pagar los impuestos, pues ya caes en extemporaneidad y allí ya no tienes acceso a los incentivos y nosotros queremos ser muy cuidadosos de la Ley", expuso.



UN ESTADO CARO



Meouchi Tirado advirtió que la ampliación de la base gravable del ISN, aprobada en diciembre pasado, coloca a Sonora como el Estado más caro y menos competitivo en temas de facilidad y costos de hacer negocio.



De los 40 mil contribuyentes, dijo, 30 mil tienen acceso a las exenciones.



Refirió que además no se indican tiempos ni difusión de los mismos.



Nuevos lineamientos serán obligatorios: Subsecretario de Ingresos



Nuevos lineamientos para las empresas con motivo del incremento de la base gravable del Impuesto Sobre Nómina (ISN) son una obligación y no opcionales, advirtió Darío Araiza Galaz.



El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda en Sonora reconoció que es comprensible que existan dudas por parte de los empresarios, debido que es la primera vez que éstos se piden.



"Legalmente no es algo opcional que tenga la autoridad con respecto a esos reglamentos o normas, la ley, el Código Fiscal nos obliga a atener reglamentos, por eso no es un tema de que si lo queramos o no cancelar", declaró.



Araiza Galaz agregó que hasta el día de ayer registraban 500 trámites y quedarán resueltos para el día de hoy.