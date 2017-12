Inauguran segunda sucursal de Santovalle en Hermosillo

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Emocionado por poder transformar una vez más el concepto de hacer las compras, Servando Carbajal inauguró la segunda sucursal de Santovalle en Hermosillo, la cual se ubica al Poniente de la ciudad.



En su mensaje, el director general de Corporativo del Norte acentuó que es una bendición poder cumplir las metas, pero sobre todo compartirlas con las personas que hacen que sea posible: Colaboradores, empleados, proveedores y clientes.



“Es importante creer que después de 22 años podemos hacer cosas interesantes empezado de cero, cuando se tienen sueños se pueden hacer grandes cosas; hemos llegado a la sucursal 81 ahora con el segundo Santovalle, que es obra de la gente de talento sonorense”, subrayó Carbajal.



Explicó que su labor de traer los mejores productos a los sonorenses no tendría sentido si no entendiera cómo se forman los proyectos, por lo que creó uno que se ganara el cariño y confianza de los ciudadanos.



“Gracias a nuestros colaboradores que se ponen la camiseta, a quienes a lo largo de 22 años he visto y a quienes se han unido en el trayecto; también a los que han creído en nuestras marcas y en esta gran empresa”, enfatizó.



Servando Carbajal añadió que es emocionante tener la capacidad de transformar algo y de ponerse objetivos y metas altas, como lo ha hecho Corporativo del Norte a lo largo de los años.