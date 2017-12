Montaña de desechos bloquea una banqueta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sacarle la vuelta a una montaña de basura y escombro en una banqueta ubicada en la calle República de Honduras, en la colonia Nueva España, es lo que mantiene molestos a los vecinos que afirmaron que es mucha la suciedad acumulada.



El problema localizado entre las calles Toluca y Xalapa tiene alrededor de tres semanas, y los residentes informaron que cada vez es más la basura que aparece en la banqueta.



Esmeralda Covarrubias, vecina de la colonia, comentó que es imposible tratar de pasar por la acera donde se han criado animales que ponen en riesgo la seguridad de peatones y vecinos.



"Es una batalla para los vecinos quienes le tenemos que andar sacando la vuelta porque molesta pasar entre la basura que tiene la banqueta, está muy mal que se deje todo eso ahí, es un criadero de animales y se ve muy feo simplemente", aseguró.



A pesar de que algunos de los afectados han tratado de evitar que se tiren, desechos en el sitio, esto no ha sido muy fácil, pues a pesar de la súplica que los vecinos hacen, las bolsas, escombro y ramas secas siguen apareciendo en el lugar.



"Me ha tocado ver a gente que viene y deja las bolsas de basura pero no les puedes decir nada porque luego te dicen de cosas y da más coraje porque dejan la basura y nosotros pues aquí batallando con el escombro y demás cochinero", mencionó Guadalupe Encinas, habitante afectada.



Las residentes hicieron una invitación a los demás vecinos para que ayuden en la limpieza de la banqueta que les ha provocado tantos malestares.