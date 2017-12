Deja de funcionar la fuente danzante

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace casi dos meses la fuente danzante del Parque Madero dejó de funcionar por fallas en el sistema de expulsores, por lo que el Patronato busca el apoyo de particulares para su reparación.



Germán Cázares, presidente del patronato, explicó que la reparación costaría cerca de 400 mil pesos y el Ayuntamiento les ha informado que no hay recursos suficientes y esperarán el apoyo de particulares.



"La fuente no funciona, la reparación es algo cara y el Ayuntamiento dice que no tiene dinero, por eso hemos buscado a un particular para que done su trabajo, en los próximos días esperamos una respuesta", dijo.



Desde hace varios meses los expulsores de agua se descompusieron parcialmente, y aunque la fuente en sí está encendida, el espectáculo dejó de presentarse hace tiempo.



Germán Cázares detalló que el patronato no cuenta con recursos suficientes para costear la reparación y aunque el mantenimiento de la fuente corre a cargo del área de Parques y Jardines, el sistema de expulsores fue el que se descompuso.



En el 2012 la fuente danzante en el Parque Madero fue rehabilitada y por las noches ofrecía un espectáculo al ritmo de música y luces de colores que provocó la curiosidad de los hermosillenses.



A cualquier hora del día la fuente del Parque es un punto de reunión para quienes acuden a pasear al lugar, por lo que algunos hermosillenses esperan que se repare para que el show de música y luces regrese.



"Mucha gente nomás viene y se sienta y te relaja ver la fuente, pero cuando estaba el show con música y luces se veía muy bonito, ojalá lo arreglaran", dijo Yoselin Duarte.



Los visitantes del Parque Madero consideran que el costo de reparación de la fuente es excesivo, pero que el lugarse ha mantenido limpio y piensan que la fuente danzante atraería a más personas.