Hace mucho frío bajo los techos de lámina

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dentro de un pequeño cuarto de material con techos de lámina ya vieja se refugia Hermilda Álvarez Hernández, una abuelita de 80 años, que pasa mucho frío en su casita en la colonia Las Pilas.



Con poca luz que ilumine su cuarto, Hermilda está a la espera de alguien que pueda ayudarle con un abrigo, cobija o una despensa, para que las heladas sean un poco más llevaderas de lo común.



La parte donde vive la abuelita es la más fría de la colonia, y con las pocas cobijas que tiene y su saco negro se arropa para no enfermarse, pues encasita hayrendijas por donde el viento helado entra en las noches.



"Aquí la pasamos con mucho frío, ¿qué más se puede hacer? Cuando no se puede, no se puede; yo me acuesto temprano, pero paso bastante frío, aquí abajo, es muy helado", comentó.



Hermilda pasa la mayor parte del tiempo sola, esperando a que las mañanas se lleguen para ver a su hijo, que trabaja por las noches para poder traer un poco de dinero para hacer comida.