Queman 6 viviendas en Cerrada San René

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las casas abandonadas son utilizadas como basurero, el mal olor y la fauna nociva es su sello distintivo; pero, en algunos casos, se les prende fuego para reducir la suciedad, y esto sucedió con seis viviendas en Cerrada San René, en Villa Verde.



Los vecinos de esta parte de la coloniase encuentran molestos ante tal acto, que no es provocado por ellos sino por "vagos" o recolectores que, quizá para reducir la suciedad o simplemente hacer daño, incendian la basura generando graves problemas, relataron.



Lidia Carrasco, vecina de Cerrada San René, comentó que el principal problema es la basura que contienen las casas, que después son quemadas dejando como consecuencia una capa de humo que tienen que aguantar.



"Nos está causando muchos problemas porque llega a un grado que es demasiada basura y los mismos vagos la queman y todo se pone horrible de humo, esta es una zona muy conflictiva y es un peligro para nosotros porque Dios guarde una brasita se llegue a ir a otra casa o se queme el cableado", aseguró.



Residentes afirman que han corrido hasta el momento con suerte, el fuego que les prenden a las casas con basura no ha llegado hasta sus viviendas, pero sí le temen pues creen que sus vidas están en peligro.



"De milagro no ha pasado algo trágico porque cuando se incendian las casas es un desastre, y cada vez que los cholos prenden tenemos el Jesús en la boca para que no pase de ahí, porque esto es muy peligroso", aseveró Ramiro Paz, habitante afectado.



Los habitantes de la Cerrada San René esperan que el problema de las viviendas, que son incendiadas constantemente, pueda ser resuelto, pues afirmaron que están contra una bomba de tiempo.