Aguanta el frío en la banqueta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un pedazo de cartón, una sábana y el pequeño cobertor de su nieto son la cama y abrigo de Martina, quien duerme en la banqueta soportando el frío, en la espera de que su hermano Héctor salga de la tuberculosis en el Hospital General, en Hermosillo.



Ya son casi tres meses. Martina Moreno y su hermano Héctor Jacinto llegaron desde el Poblado Miguel Alemán para recibir atención médica, pero como el resultado todavía no es favorable, Martina, al no tener dinero ni a dónde ir, ya no recuerda cuántas noches ha dormido a la intemperie.



"En las madrugadas sí hace mucho frío, me dicen… pero yo de tan cansada, me quedo dormida y ya no siento", explicó la mujer, "el otro día estuvieron regalando cobijas, pero no se dieron abasto y yo no alcancé, y eso que eran muchas".



Para entrar al albergue contiguo al Hospital General, hay que pedir un pase y tener 20 pesos: "No es difícil entrar, nomás tienes que llevar 20 pesos todos los días, pero hay veces que no tenemos ni para comer y pues… mejor se queda una aquí", dijo.



Su hermano ha llevado un desarrollo inestable en su enfermedad: A veces está bien y le dicen que pronto será dado de alta, pero son más las veces en que recae, y los días para Martina afuera del Hospital se alargan.



"Le dan las fiebres de hasta 40 grados… él me dice que ya se resignó, y pues como no hay medicamentos en la farmacia del hospital, también tengo el pendiente de que me pidan algo; acabo de comprar unos lactobacilos de 130 pesos, y ya me quedé sin dinero". Martina come una vez al día: Un tamal, un par de galletas, una torta de jamón, un vaso con chocolate o café, todo por separado, cuando alguien solidario va a brindar alimento para las personas que habitan en el espacio o que van de paso.



"Pero yo no me doy por vencida", dijo Martina, "no importa que no coma en todo el día y lo que caiga es bueno, un tamal es una bendición de Dios; una hace lo que sea por sus hermanos".



¡APÓYELA!



Si usted tiene la posibilidad de ayudar a Martina, puede acudir a buscarla en las inmediaciones del Hospital General del Estado, ubicado sobre el bulevar Luis Encinas, o llamar a esta Casa Editorial al 2594700 para mayores informes.