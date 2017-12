Desconocen hasta cuándo se producirá el Fusion en la planta de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de que directivos de Ford México aseguran que la producción del vehículo de la línea Fusion continuará en Hermosillo, a la fecha se desconoce el plazo de permanencia.



El titular de la Secretaría de Economía indicó que el miércoles por la tarde platicó con el director de Relaciones Públicas de Ford México, Raúl del Campo, quien le confirmó que la compañía automotriz descarta a corto plazo cambiar alguna sede producción.



Señaló que de acuerdo con información del representante de Ford, en los próximos años sólo pudiera haber cambios en los procesos de producción, como la reducción de turnos de trabajo, con base en el ritmo de ventas que se tenga el automóvil en el mercado.



"Me ratificaron que el Fusion continúa en Hermosillo, no me especificaron el plazo pero esto es un negocio mundial y está sujeto a los va y bienes del mercado y proyectar un compromiso de mediano o largo plazo yo creo que no hay ninguna empresa que lo haga", expuso el funcionario estatal.



Derivado de la caída en las ventas que el vehículo tuvo en Estados Unidos, refirió que días anteriores se anunció la cancelación del tercer turno de producción en la planta de Hermosillo y con ello el despido de 600 trabajadores.



Puntualizó que a la fecha sólo se han liquidado 450 trabajadores porque 150 empleados están como reserva de la planta laboral para ser contratados en nuevos proyectos.