Honra José Cano su profesión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Su participación en la construcción y edificación de más de 500 viviendas populares y 72 edificios son parte de los motivos por los que el ingeniero José Cano Ávila es uno de los postulados para ser el profesionista del año en el área de Ingeniería y Arquitectura.



Unidades deportivas infantiles, doce bancos, centros de salud, las primeras once tiendas de conveniencia en la ciudad, el Hospital General y el hotel Holiday Inn, son algunos de los edificios que Cano Ávila cuenta en su trayectoria.



Originario de Hermosillo, pero de padre jalisciense, José Cano inició su carrera hace más de 60 años, cuando su gusto por las matemáticas lo llevó a interesarse por la Ingeniería Civil, carrera que apenas iniciaba en la Universidad de Sonora.



"Yo creo que a todo mundo nos pasa que queremos ser algo; me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba ese sistema y agarré la Ingeniería Civil; en ese entonces la carrera se llamaba Ingeniero Tipógrafo Hidrólogo", platicó.



PREPARACIÓN



Con apenas cuatro alumnos, el rector de ese entonces cerró la carrera y les pagó los boletos de autobús a los alumnos para que continuaran con sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Después de cuatro años, a mediados de la década de los 50, Cano Ávila regresó a Hermosillo para cursar su último año de carrera y graduarse como ingeniero civil en la Universidad de Sonora.



"Se cerró la escuela porque nomás éramos cuatro y nos pagaron el camión y nos soltaron allá; cuando terminé me vine a hacer el quinto año aquí a Hermosillo y ya estaba la carrera andando", comentó.



En la Ciudad de México pudo sumar experiencia: Inició como topógrafo en algunas obras y participó en la reconstrucción del famoso Hotel Bamer.



Cano Ávila ha trabajado principalmente en el Estado de Sonora y en la Ciudad de México, aunque también compartió que construyó un estadio de beisbol en La Paz, Baja California Sur.



PAPEL FUNDAMENTAL



José Cano Ávila es Director Responsable de Obra (DRO), papel que tienen algunos ingenieros y que fue conocido luego de los terremotos que sacudieron el Centro y Sur del País.



"Es una figura que no se le había dado mucha importancia hasta últimamente, sobre todo con el terremoto; es una figura que apareció para que el Municipio no tuviera que revisar mucho las construcciones, entonces el DRO vigila y visita la obra, pero pasó que en México los DRO no hicieron su trabajo", manifestó.



El ingeniero Cano participó como DRO en la construcción del Hospital General del Estado; además, construyó antiguos bancos que tenían que contar con paredes gruesas y bóvedas para resguardar el dinero.



Además de la Ingeniería, gusta desde hace muchos años de la cacería, la pesca y el buceo, y ha tenido la oportunidad de viajar a distintas ciudades de México, Estados Unidos y África para practicar estas disciplinas.