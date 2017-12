Amenaza inflación con seguir en aumento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El aumento al salario mínimo, un tipo de cambio volatil, la presión por la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las elecciones del próximo año, propiciarán un inicio del 2018 con aumentos de precios superiores al 7%.



Aún cuando el Banco de México ha adoptado diversos mecanismos de política monetaria, como el aumento a la tasa de interés, que este año pasó del 5% al 7.25%, existen otros factores que no han permitido el descenso de la inflación.



Los expertos esperan que para 2018 la tasa de inflación en el País disminuya dos puntos y se ubique al cierre del año en un 5%, porque ya no habrá sobre la economía efectos por el aumento al precio de combustibles como gasolinas y gas.



"Se ve una baja en la inflación porque se espera que no haya aumentos en los energéticos que, como ya se liberaron, tuvieron este año para normalizar sus precios", declaró Joel Espejel Blanco, catedrático del Departamento de Economía de la Unison.



El Banco Central advirtió que el aumento al salario mínimo, a partir del mes de diciembre, meterá presiones a la alza para los precios a finales de este año y principios del próximo, lo que afectará sus previsiones de inflación a la baja.



Marco Antonio Córdova, experto en economía, explicó que el aumento de los salarios impacta a la inflación por dos vías: Un incremento en el consumo que propicia aumento de precios y alza en costos de producción que se traslada al precio de los productos.



Aumento del gas y gasolinas lo que más "pegó" a Hermosillo



En enero de este año el aumento de los precios en Hermosillo fue de 1.55%, un indicador histórico que no se presentaba desde 1999. Ese dato marcó al 2017 como un año inflacionario para Sonora.



El aumento en el precio de las gasolinas y en el costo del gas LP, que acumuló un incremento del 40.8% durante este año, propició que la tasa de inflación para la capital de Sonora se ubicara en 5.86% acumulado para noviembre.



Los expertos estiman que para el 2018 el aumento de precios disminuya su paso alcista en Sonora, porque no se espera el efecto del alza al precio de energéticos necesarios para la producción, aunque alzas en el tipo de cambio podrían afectar al indicador en la entidad.