Es ineficaz sistema de cobro de Aguah: Unión de Usuarios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Agua de Hermosillo está superando a la Comisión Federal de Electricidad en materia de cobros debido a una ineficiencia en el servicio de medición y lectura de consumos, aseguró Ignacio Peinado Luna, representante de la Unión de Usuarios de Hermosillo A.C. "De un 25 a un 30% de las personas que se acercan a la Unión es porque no tienen medidor, otros sí pero no sirve y otros que sí tienen y sí sirve, pero no les toman lectura; eso ya es por deficiencia, por omisión del lecturista", dijo.



La omisión de lectura del servicio de agua provoca que se haga una estimación en el consumo, afirmó Peinado Luna, por lo que los cobros suelen excederse de lo que en realidad utiliza la ciudadanía.



"Es un problema serio y grave", explicó, "porque les están estimando una lectura no real: Pasa, por ejemplo, que en un hogar hayan consumido de 11 a 13 metros cúbicos y Agua de Hermosillo, ante la ausencia de lectura, les estima de 20 a 25; esa es una barbaridad de dinero y tiene una repercusión muy seria".



Tener medidor no es sinónimo de que la lectura se tome correctamente, dijo Peinado Luna, por lo que la asociación civil atiende de 40 a 60 usuarios diarios que buscan apoyo en la resolución de este y otros problemas derivados de su facturación mensual.



"Todos los días vemos este tipo de problemas y también con usuarios a quienes les tomaron lectura, pero que debido al alto cobro del recibo hoy en día, tienen serias dificultades para pagarlo, y con justa razón buscan el apoyo en tarifas sociales para que se les reconozca que no tienen la solvencia económica para pagar cobros tan altos.



"El agua y la luz son los problemas más fuertes, son los dolores de cabeza que tenemos los usuarios; esta dinámica es todo el año".



Se solicitó versión a Agua de Hermosillo y se informó que hoy darán su opinión.