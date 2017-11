Le cuesta operación casi 100 mil pesos

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Una cantidad aproximada a los 100 mil pesos es lo que tiene que pagar la familia de Margarita Alvarado Torres, una mujer de 67 años de edad, proveniente de Bahía de Kino, que hoy se encuentra internada en el Hospital General del Estado (HGE).



De un total de seis hijos, precisó Oralia García Alvarado, su madre únicamente cuenta con el apoyo de dos, ya que al tratarse de cuidados y dinero, cuatro de ellos dejan de comunicarse.



"Estamos aquí porque mi mamá trae tapadas las arterias que van directo al corazón", describió Oralia, "empezó con poquita tos y de ahí tuvimos que traerla a urgencias, ahora nos dicen que necesita una operación que cuesta casi 100 mil pesos".



Indicó que toda la familia vive en Bahía de Kino y que tienen que viajar a Hermosillo cuando se tiene algún padecimiento como el de Margarita; también, que no cuentan con recursos suficientes para solventar el gasto de la intervención requerida.



"A mi mamá ya se la trajeron muy grave, aquí en Trabajo Social nos dijeron que una persona que tenga Seguro Social la puede afiliar, y que ahí le pueden hacer la operación sin costo", externó.



García Alvarado puntualizó que desconoce si el Seguro Social es un mejor servicio médico que el Seguro Popular, ya que todos en su familia sólo cuentan con este último, además no conoce si en verdad es posible afiliarse para evitar pagar la citada cantidad de dinero.



"Eso sí, nos dijeron que si no se podía cambiar para el IMSS, tendríamos que pagar los 100 mil pesos a fuerza", expresó, "¿de dónde vamos a sacar tanto dinero?, apenas nos alcanza para comer y no todos los hermanos apoyan".



La familia de Margarita solicita orientación sobre la posibilidad de cambiar de servicio médico, pero en caso de no poder, pide a la comunidad hermosillense ayuda económica para salvar la vida del ser que más quiere: Su madre.



Para ayudar a Margarita Alvarado Torres, puede comunicarse con Oralia García Alvarado, al teléfono celular 6624 517938.