Llegan para darle color a la Navidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más de 15 años lleva Edwin Mendoza como productor de Nochebuenas en su natal Estado de México y desde hace 9 años acude a Hermosillo para ofrecer sus plantas de ornato que embellecen los hogares en época decembrina.



Explicó que son alrededor de 8 meses los que se tarda en producir la planta más emblemática del mundo de las fiestas navideñas, la cual crece bajo la sombra y cuidados especiales para poder lograr la frondosidad y pigmentación adecuada.



"Se siembra a principios de marzo, tiene que ver mucho el clima donde te encuentres y a principios de abril comienza a salir el primer brote, de ahí hay que tener cuidado que esté bajo la sombra 100% y regarla cada cierto tiempo para que crezca sana", dijo.



El horticultor destacó que produce 30 mil Nochebuenas al año, de las cuales 10 mil de ellas se venden sólo en Hermosillo y si se siguen los cuidados necesarios, la planta podría durar resplandeciente hasta principios de febrero.



"El error que comete uno es que se empiezan a caer las hojas, queda el puro tallo y como ya vemos que no está presente la hoja, la tiramos, pero no debe de ser, debemos de seguir regándola cada tercer día y a principios de abril otra vez comienza a crecer, no tiene porqué pasarle nada si no la ponen en el Sol", explicó.



A partir de la primera decena de noviembre hasta el 18 de diciembre, Edwin permanecerá en el área del proyecto Río Sonora ofreciendo la tradicional Nochebuena, y los precios varían desde los 45 a los 250 pesos, con los colores rojo, blanco o "moteado", que es rojo con degradación al blanco.