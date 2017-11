Temen probable cierre del Mercado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Locatarios del Mercado Municipal temen que el edifico pueda ser cerrado debido al riesgo en la infraestructura, pues ninguna autoridad ha acudido a informarles al respecto.



Desde el pasado 9 de agosto la Unidad Municipal de Protección Civil cerró el acceso de las calles Matamoros y Elías Calles por presentar riesgo de colapso, pero hasta la fecha sólo se han realizado labores de apuntalamiento.



Los comerciantes mencionaron que lo único que han escuchado son rumores de la misma gente y otro locatarios, por lo que están a la expectativa de que este edificio se cierre y mientras las ventas han ido a la baja.



"Sabemos chismes que dicen pero nada en concreto, que van a cerrar, que no van a cerrar, pero ya estamos resignados de que sí se va a cerrar, pero no sabemos cuándo", expresó Lupita Martínez, una de las locatarias.



Carlos Arturo Munguía, mejor conocido por el Café Elvira, es uno de los que más afectaciones ha notado en su negocio, pues su local se ubica en el acceso que se encuentra cerrado y las ventas han bajado



"Estamos en ascuas, claro que nos ha afectado, es una de las entradas principales, viene la gente normal, la clientela que ya tenemos, pero los mismos locatarios le dicen a la gente que no se acerque porque se va a caer y son mentiras", expresó.



NO CLAUSURARÁN



El Mercado Municipal no será clausurado en su totalidad, pues el plan estructural se entregó en tiempo y forma, aclaró el director de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC).



Guillermo Moreno Ríos detalló que hoy vencía el plazo de entrega del dictamen que garantiza que el edificio no se encuentra en riesgo, y ayer fue entregado a la UMPC respaldado por un ingeniero.