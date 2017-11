Toman malvivientes predio abandonado

HERMOSILLO,Sonora(GH)

La acumulación de basura y la quema constante de cobre se ha convertido en una pesadilla para los vecinos de un predio de la colonia San Benito, que aunque es propiedad privada, está invadido por malvivientes, afirman.



Los residentes de la calle Tamaulipas, esquina con Juan Aldama, aseveraron que la inseguridad ha incrementado desde que el terreno baldío es ocupado por al menos 10 personas que viven en situación de calle.



"Realmente son malvivientes, porque van y roban de todo, luego vienen aquí cerca a venderlo; pero queman alambres aquí entre las dos palmeras y hacen un humaderón, no podemos ni lavar", aseguró una residente, quien optó por quedar en el anonimato.



Externó que temen ser víctimas de represalias, ya que los delincuentes conocen a quienes viven cerca del lugar e incluso, hace unos días su hermana fue víctima de robo a mano armada, aún cuando saben que padece cáncer.



"No les importó que esté enferma, porque anda con su turbante en la cabeza, es notoria su enfermedad. Aún así le pusieron un cuchillo en el cuello y le quitaron la bolsa, ahí se fue lo que con trabajo logra en su negocio", explicó.



Graciela, una vecina que no proporcionó sus apellidos, destacó que la acumulación de basura que generan los malvivientes en ese predio también les preocupa, pues se cría fauna nociva que luego va a parar a sus viviendas.



"Nosotros pusimos a un viejito a limpiar, le pagamos por que lo haga, porque hemos reportado mucho el problema a los dueños de ese terreno, pero no nos hacen caso, nomás vinieron y pusieron el letrero ese de propiedad privada", manifestó.



La señora exhortó a las autoridades correspondientes a erradicar este problema, pues temen por su seguridad y la de sus familias, ya que además de robar y quemar cobre, de vez en cuando utilizan drogas frente a los mismos vecinos.