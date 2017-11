Esperan inversiones en Kino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para el próximo año pudieran verse reflejadas inversiones hoteleras en Bahía de Kino, informó el director de Turismo Municipal, pues se requieren cerca de 200 cuartos de hotel más para brindar un buen servicio a visitantes.



El funcionario indicó que en Bahía de Kino se cuenta con cerca de 400 cuartos de hotel y un estimado de 120 casas en renta, que resultan insuficientes en temporada alta cuando se reciben hasta 20 mil turistas.



"Es un tema muy sensible porque no hay hoteles, 400 cuartos es muy poco cuando tienes de 15 a 20 mil visitantes en la temporada alta, en casas de renta no tenemos el dato, pero consideramos que pudiera ser más de 120 casas", detalló.



Después de la inversión del parque incluyente Kino Mágico, mencionó, se han acercado inversionistas locales para la construcción de hoteles, pero cualquier construcción se vería reflejada hasta el próximo año.



"Ya hay interés de gente de invertir en Kino, principalmente en el hospedaje, se está promoviendo el tema, hay interesados en hacer inversiones, apenas se han acercado, pero no se ha cerrado nada", dijo.