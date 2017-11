Dejan sin clases a niños de kínder

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Padres de familia del Jardín de Niños Zix Quisil, ubicado en la colonia Los Jardines, se manifestaron ayer por fuera del plantel debido a que por trabajos en el sistema de drenaje sus hijos se quedaron sin clases y no fueron notificados con anticipación.



Sarahí, una de las madres de familia, señaló que desde hace varios meses se le pidió a la Secretaría de Educación y Cultura el arreglo de las tuberías de drenaje, las cuales en varios años no habían sido cambiadas y empezaban a presentar desperfectos.



"Es muy buena escuela, los maestros son excelentes, pero sí, desde hace varios años no se le ha hecho ninguna mejora en esa cuestión y ya empiezan a presentarse problemas en los baños", comentó.



Los manifestantes indicaron que no se les informó con tiempo sobre los trabajos de rehabilitación y que esto podría presentar un riesgo para los menores que acudieron a clases el lunes.



Algunas máquinas y tubos se observaban dentro y fuera del plantel, mientras algunos padres se retiraban con sus hijos a sus casas.



Cecilio Luna Salazar, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, informó que no habrá clases hasta que se culminen los trabajos para evitar que algún niño sufra un accidente.



"Fue una falta de comunicación, por lo que ya se están llevando acciones en la escuela y posteriormente se podrán retomar las clases con normalidad", dijo.



Se espera que hoy finalicen los trabajos, añadió, pero en caso de que no ser así, existe la posibilidad de que hasta la próxima semana regresen a clases.



El pasado lunes el titular de la SEC, Ernesto de Lucas Hopkins informó que en el plantel iniciaron con trabajos de desazolve, sin embargo a la dependencia no le compete el cambio total de la infraestructura.



"Todo lo que cueste arriba de 300 mil pesos y no se contemple como mantenimiento menor queda ajeno a la propia Secretaría y se debe de turnar al ISIE o al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop) y esto hace que nos detenga un tiempo considerable la respuesta inmediata", comento.



En cuanto al tema de la directora del preescolar y la petición de los padres de que sea relevada del cargo por un supuesto desvío de fondos, manifestó que el caso continúa en manos de la autoridad correspondiente.