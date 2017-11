Cuentan sus historias internas del Cereso

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El libro "La ciudad, los amigos, el mar", es una compilación de textos autobiográficos plasmados a manera de crónicas por diez internas del Cereso Femenil, quienes encontraron en la escritura una herramienta liberadora a partir del autoanálisis.



Carlos Sánchez, escritor y periodista sonorense, quien por más de 20 años se ha dedicado a impartir talleres literarios en los centros penitenciarios, es quien coordinó el proyecto y se dedicó a instruir a las reclusas en el género crónica durante cerca de seis meses, para transmutar sus vivencias personales en narraciones impresas de puño y letra sobre papel.



"Siento que es una posibilidad para la reflexión y el autoanálisis, porque al ir escribiendo se va generando una catarsis, porque van encontrando los callejones de su existencia; qué hice mal y qué hice bien, qué cosas me causan júbilo, qué añoro, qué haré cuando salga para no regresar", dijo el escritor.



En el libro hay un ordenamiento, a través de la palabra y la memoria, de la historia que ellas se han ido forjando: Se trata de una revisión de sus errores y aciertos, de sus sentimientos y de sus recuerdos íntimos, explicó el coordinador.



"En estos textos impera la honestidad y van muy ligados a la melancolía, la nostalgia y el dolor por lo que ocurre afuera, mientras que estas almas están purgando una condena.



"Siempre he pensado que alguien que toca la prisión, es un ser distinto para siempre", explicó Carlos, "porque se priva de algo tan necesario, a lo que espiramos todos los seres humanos, que es la libertad".



El libro consta de 80 páginas divididas en dos capítulos: El primero, titulado "La ciudad, los amigos, el mar", nombrado así por una canción del cantautor cubano Silvio Rodríguez, donde las mujeres narran sus historias frente al mar y el barrio desde la memoria.



El segundo capítulo, titulado "La radio en el techo", tiene que ver con la experiencia con ese medio de comunicación, sobre cuáles son sus recuerdos de voces y sonidos transmitidos por el aparato en casa.



Para llevar a físico el trabajo de las reclusas, se busca el apoyo de la sociedad a través de la compra anticipada de los ejemplares con un costo de 100 pesos, libros que se entregarán a los compradores una vez que se logre reunir el recurso para poder imprimirlos.



"Es un libro que queremos publicar, lo estamos vendiendo de manera anticipada y la gente ha respondido muy bien; lo estaremos presentando la última semana de noviembre, en el marco de la Semana Cultural del Cereso", concluyó.