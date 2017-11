Piden reparar fuga de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hace poco más de cinco días una fuga de agua potable brotó en la calle Jabalí, entre Horizonte y Venado Cola Blanca, en la colonia Nuevo Hermosillo, donde vecinos preocupados solicitaron su reparación.



Leticia Paz, residente de la colonia, comentó que es muy común ver fugas en esa área y a pesar de que son reparadas continuamente, a las horas vuelven a surgir.



"Aquí siempre van a encontrar fugas, es un milagro cuando no hay de tantas que salen; no sabemos si es de drenaje o de agua potable porque todo el tiempo va a ver un brote de agua por estos lados, no sabemos por qué siempre está el problema y por más que vengan a arreglar nunca queda", aseguró.



La fuga de agua potable en la calle Jabalí ha propiciado el deterioro de la avenida Horizonte, donde el agua se ha acumulado en los baches que se han formado.



"Esta calle está llena de baches, el agua la destrozó por completo y para lo único que sirve es para que los baches junten agua que ahí se enlama; ojalá ya hagan algo porque de plano no soportamos este cochinero", aseguró Francisco Fontes, vecino afectado de la calle Jabalí.



Los colonos de la Nuevo Hermosillo solicitaron la reparación inmediata de la fuga de agua pues aseguraron que el problema se está agravando.