Esperan los días fríos con poca protección

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los altos cerros con flora típica de un desierto, es el paisaje que todos los días ven Oneida y Blanca Monzón Morales, de 24 y 37 años de edad, dos hermanas originarias de Chiapas que viven en la capital sonorense.



Blanca hace 7 años llegó a Hermosillo a probar suerte; Oneida hace 3 meses reside en la ciudad, tiempo suficiente para enfrentarse al clima cambiante de Sonora: El ardiente calor y el frío calador, que se siente más en el cerro de la invasión Altares donde tienen su hogar.



Oneida llegó a la ciudad con la esperanza de una mejor vida para ella y su pequeño hijo, pero al escuchar comentarios sobre el clima invernal de la ciudad, teme enfrentarse al frío pues aseguró que en su natal Chiapas no es tan fuerte.



"De donde yo soy hace frío y por lo que he escuchado por mi hermana no tanto como aquí, tengo miedo porque la verdad no tengo nada para cubrirme y es que apenas llegué; allá en mi tierra, durante la temporada de frío, me cubría con cobijas y tomaba café", aseguró.



Vivir en las orillas del cerro en invasión Altares, ha hecho que Blanca prepare bebidas calientes como atole y café para darle a sus hijos, también otro de los métodos para dar calor a su vivienda es hacer fogatas.



"Yo me pongo a hacer fogatas y cubro a los niños más que nada, los envuelvo con bufandas porque entran tempranito a la escuela; me la llevo haciendo atole y café para que no enfermen. La helada que hace aquí en Sonora es más que el de Chiapas, el calor y el frío es más en esta tierra", comentó la mayor de las hermanas Monzón.



El clima extremo de Sonora ha hecho que Oneida y Blanca pidan a la comunidad apoyo para tener algo con qué protegerse del frío que se avecina en la ciudad.