Diario de una lucha contra el cáncer: Lupita López

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tengo 33 años, el diagnóstico lo recibí cuando tenía 26 y fue a raíz que me hacía mi autoexploración mensual. Yo empecé a detectar algo, una bolita... acudí con mi ginecóloga y me dijo que podía ser un fibroadenoma debido a mi edad, y porque yo no tenía antecedentes familiares, tenía buenos hábitos alimenticios, hacía deporte, sin fumar y sin tomar bebidas alcohólicas, todo indicaba que no era nada malo.



Cuando me hicieron la extracción de esa bolita resultó que era cáncer y a partir de ahí me hicieron una serie de tratamientos. El diagnóstico fue en julio del 2010 y el tratamiento finalizó hasta enero del 2011.



El día que me dieron el diagnóstico, yo iba a recibir buenas noticias, iba sola, sólo iba a recibir el resultado de que era un fibroadenoma y no iba a pasar nada, pero me dice el doctor: “Lupita, te tengo una mala noticia, resultó que la bolita salió mal, es cáncer”. Y yo, en la negación total, “no doctor, no es cáncer”, en ese momento reaccioné y me puse a llorar y la enfermera que estaba ahí me empezó a abrazar hasta que me tranquilicé.



El doctor me dijo: “No te preocupes; mira, te vamos a pasar con el oncólogo, te vamos a atender rápido”. Efectivamente, me dieron mis tratamientos y afortunadamente por la detección y el tratamiento oportuno, todo salió bien, recibí excelente atención en el Hospital de la Mujer y en el Hospital Oncológico -que ahora se llama Centro Estatal de Oncología-; en aquel momento yo tuve acceso a esos servicios porque contaba con el Seguro Popular.



En ese tiempo, yo estaba viviendo sola. Me vine de Obregón desde el 2007 a estudiar la maestría, estaba haciendo los trámites de ingreso al doctorado. Cuando me dieron el diagnóstico, lo único que quería era sentirme protegida por mi mamá y mi papá, mis hermanos y mi novio, pero como toda mi familia es de Obregón, le llamé a mi novio y le pedí que pasara por mí al hospital. Él fue por mí y me llevó a mi casa, ahí se estuvo conmigo hasta que lloré todo lo que necesitaba para desahogarme en ese momento. Después le hablamos a mi familia, platiqué con ellos y me fui el siguiente fin de semana a visitarlos para contarles todo lo que seguía.



En ese momento ellos querían que me quedara en Obregón para poder cuidarme mejor, pero no era mi deseo, porque yo tenía planes de estudiar aquí y me apoyaron para que continuara mi tratamiento en Hermosillo, mi mamá se venía a cuidarme cada vez que me daban las quimioterapias y eso era muy valioso para mí.



Además de contar con el apoyo de mi familia, mi novio y mis amigos, me acerqué a Grupo RETO y siempre me acompañaron en mi proceso.



Mi tumor se detectó en etapa en 2A, no estaba diseminado y era de 4 centímetros, esto es una etapa temprana y afortunadamente se actuó a tiempo.



Los tratamientos que me dieron fueron seis rondas de quimioterapias, y debido a éstas después tuve osteopenia, pero me dieron otros tratamientos y con eso se solucionó el problema totalmente, eso también fue en el Centro Estatal de Oncología.



Para el diagnóstico de cáncer de mama es muy importante la autoexploración mensual y la realización de la mamografía, dependiendo de la edad. La clave es la detección oportuna: Si el cáncer se detecta a tiempo, hay más probabilidades de que nos vaya bien, esto no significa que si el cáncer se encuentra en un estado avanzado nos irá mal, pero la probabilidad de éxito con una detección oportuna es mucho mayor.



Por eso, si detectamos algo raro, tenemos que actuar inmediatamente, muchas veces por el miedo a recibir malas noticias no se actúa, pero es mejor que sea a tiempo y que te den tu tratamiento de manera oportuna.



En el caso de hombres, también es importante que se hagan la autoexploración mensual; he conocido a varios hombres con cáncer de mama en Hermosillo y son de todas las edades.



Cuando una persona tiene cáncer, debe confiar en Dios y en los médicos. El cáncer es algo que se puede superar, hay muchas historias de éxito, de sobrevivientes, ya no es como antes que se pensaba lo peor. Si bien es algo que no se puede evitar pensar cuando te dan el diagnóstico, después te das cuenta que hay muchas oportunidades de salir adelante, tenemos excelentes oncólogos y tratamientos. Además, es muy importante la actitud que mostremos, tenemos que estar positivos y sentirnos fuertes, porque eso va a intervenir mucho en cómo nuestro cuerpo asimile los medicamentos y en el tipo de sustancias que producimos; estar tristes o deprimidos no ayuda mucho en la recuperación.



Durante el proceso de recuperación se pasan por cosas muy fuertes.



Es fundamental el apoyo de familia, amigos y sobre todo la pareja, y cuando la pareja está ahí se siente mayor fortaleza para salir adelante. Yo por ejemplo tenía muy poco tiempo de novia y no sabía qué iba a pasar, pero él decidió enfrentar conmigo la enfermedad, superamos esa etapa y nos hicimos más unidos y fuertes. Ahora ya estamos casados y nos ha ido muy bien, somos muy felices y estamos esperando una bebé.



Después del cáncer, veo la vida muy positiva. No me tomo nada personal, trato de que lo malo no me afecte, soy lo mejor que puedo con cualquier persona y eso me hace sentir muy bien, soy muy feliz y plena, tengo muchas metas y lucho por cumplirlas cada día.

Ahora, el cáncer que tuve sólo es un recuerdo.