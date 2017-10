Es un "basurero" casa abandonada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con hoyos en las paredes y abundante basura se encuentra una vivienda en condominios San Pablo, en la colonia El Chaparral, ubicada en las calles De los Apóstoles y Privada K, donde colonos expresaron su inconformidad.



Mayra Fuentes, vecina de El Chaparral, comentó que la basura es depositada por los vecinos de la colonia y del condominio, creando un foco de infección en la que alguna vez fue una vivienda.



"Es un basurero, la gente convive con todo ese cochinero, hay cholitos que se meten con bolsas de basura a esculcarlas y en medio de la loquera prenden fuego y queman el cochinero, si no hubiera todavía más; las paredes tienen unos hoyotes, aquí lo que se ocupa es mucha seguridad, limpieza porque está horrible", señaló.



La suciedad que hay en la vivienda ha generado una plaga de cucarachas y ratas debido al abandono en que se encuentra la propiedad, que ha sido el blanco perfecto para contaminar.



"No es sólo esa casa la que tiene basura, son muchas en la ciudad; esa casa de la esquina ya está llenita de basura, está vandalizada, no se puede vivir ahí aunque la arreglen porque ya está muy contaminada, hay una plaga de cucarachas y ratas, es muy asqueroso", comentó Jairo Medina, vecino aledaño de San Pablo.



Los habitantes afirmaron que la única solución es limpiar el lugar entre todos, por lo cual pidieron que en el inmueble ya no sea utilizado como basurero.