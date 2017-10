Échale una manita a Miguel Ángel

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La semana que Miguel Ángel lleva internado en el hospital, a su hija Joseline le ha parecido eterna: Llegaron de emergencia a Hermosillo desde Guaymas, luego de que un individuo se metiera a robar a su casa y golpeara en el cráneo al señor, rompiéndoselo. Joseline Elizabeth Mátuz cuida de su padre, Miguel Ángel Mátuz Guzmán, de 44 años: La joven, en el Hospital General del Estado, duerme cuando puede, en una silla de la sala de espera, en el área de urgencias o en el piso, afuera del hospital.



"Mi papá está grave en Terapia Intensiva; ya no está sedado, pero de todas formas no responde… no abre los ojos y cuando le hablo, nomás se le salen las lágrimas", narró Joseline Mátuz.



Miguel Ángel no cuenta con ningún tipo de seguridad médica, por ello la cuenta de gastos de sus intervenciones y medicamentos, va en ascenso: Actualmente deben 25 mil pesos, cantidad que la familia no puede pagar y que pronostican que seguirá subiendo.



"Necesitaban hacerle un estudio que era de urgencia y tenía que pagar para que lo atendieran; anduvimos consiguiendo en Guaymas, me mandaron dinero pero todavía me faltan mil pesos", dijo.



La familia se encuentra afectada, triste, en la incertidumbre de qué pasará con Miguel Ángel y con la preocupación de la cuenta que va en aumento.



"Si nos pueden apoyar y no me quieren dar dinero, les puedo decir el medicamento que me estén pidiendo y la gente me lo puede traer o los acompaño a comprarlo; me pueden buscar en el Hospital General", afirmó la joven.



Para ayudar, puede enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono celular 6221112034 o depositar su aportación económica al número de cuenta Bancoppel 10126485200; Miguel Ángel se encuentra hospitalizado en la cama 01 de Terapia Intensiva del Hospital General del Estado.