Se unen para limpiar el Cerro del Bachoco

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La falta de cultura de algunas personas provoca que el área conocida como Cerro del Bachoco en ocasiones esté sucia, según opinaron algunos usuarios, aunque también resaltaron que hay grupos que se unen para limpiar y cuidar del medio ambiente.



Preocupados por los malos hábitos de algunos ciudadanos que acuden diariamente a tan apreciado lugar a hacer ejercicio y que arrojan basura durante el largo trayecto, se han formado algunas cuadrillas de limpieza para disminuir la contaminación.



Un ejemplo de ello son los integrantes del Club de Exploración y Aventura de Sonora, del cual el pasado domingo 1 de octubre, alrededor de 60 personas acudieron desde las 06:00 horas al Cerro del Bachoco a limpiar y recoger la basura que otros dejaron a su paso.



De acuerdo a información publicada en su página de Facebook, este grupo logró juntar en pocas horas 165 kilos de basura inorgánica que afecta gravemente al entorno y que a muchos les dolería perder.



"Hay no, me dolería mucho que nos cerraran aquí y que ya no nos dejaran hacer ejercicio, está hermoso, es naturaleza pura y no me gustaría que el dueño ya no nos dejara entrar porque ensuciamos, hay que cuidar y tener conciencia, es nuestra tierra", comentó Karla Borbón, quien acude casi a diario a ejercitarse en el lugar.



La hermosillense comentó que tanto ella como su esposo sienten mucho aprecio por el lugar, ya que pueden hacer ejercicio, relajarse y disfrutar de la naturaleza, pero al ver que algunos usan el lugar como centro de recreación y ensucian descontroladamente, decidieron hacer algo al respecto.



"Mi esposo tuvo la idea de colocar unos botes de basura aquí por fuera, porque mucha gente viene en las noches y se pone a tomar, o viene con comida y deja un cochinero, pero aún así no hay cultura en la gente y tira la basura donde le da la gana, hay que cuidar", expresó.



HACEN SU PARTE



Al igual que Karla y su esposo, un grupo de ciclistas esporádicamente ponen su "granito de arena" y se reúnen para practicar ciclismo de montaña y al mismo tiempo recolectan la basura que se encuentran en el camino, especialmente las botellas de plástico. "Nos juntamos y cada quien trae sus bolsas de plástico y mientras hacemos ejercicio pues vamos juntando los botes de plástico, la gente se trae su lonche y tira la basura en el monte, o traen a sus mascotas y no juntan las heces, todo eso nos afecta porque lo respiramos", manifestó Víctor Manuel Manríquez.



La pista del Cerro del Bachoco cuenta con un vigilante las 24 horas y platicó que el lugar es muy concurrido por los hermosillenses y sí es evidente que muchos que lo visitan llevan comida, bebidas y dejan los empaques en el camino, pero cada cierto tiempo el Ayuntamiento los apoya y realiza limpieza.



"Pues la gente tira sus cosas, pero sí se limpia, este terreno tiene dueño, pero a él le gusta que la gente venga y haga ejercicio, por eso los deja pasar, pero hay que cuidar para que esté limpio, hay días que los de Servicios Públicos vienen y se llevan la basura y limpian", indicó.



INVITAN A CUIDAR



Visiblemente en el área se encuentran letreros de "No tirar basura" y "Cuida el medio ambiente", añadió, incluso algunos de ellos los mismos usuarios los han colocado, pero es cómo ignorarlos y hacer caso omiso.



En un sondeo que se realizó entre algunos usuarios, estuvieron de acuerdo en que cada persona tiene que hacerse responsable de sus actos y no dejar la basura en el camino, por lo que dieron algunas recomendaciones para mantener limpio el lugar.



"Yo creo que hay que ser consciente y primero no tirar la basura, porque aunque se vea el monte, eso también contamina; hay que traer bolsas para la basura, traer una palita para enterrar las heces o recogerlas con una bolsa cuando traigan mascotas y sobre todo no tirar bachas de cigarro", destacó Eli de Nava.