Piden "tirabichis" contar con carros

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El principal motivo del mal servicio en la recolección de basura y que la ciudadanía sea la más afectada, es por la falta de vehículos y no porque los "tirabichis" no quieran trabajar, aseveró el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo.



En una manifestación que se realizó ayer en el área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Hermosillo, Salvador Díaz Olguín comentó que desde hace un año se está solicitando a la autoridad que repare los camiones para poder trabajar y han hecho caso omiso.



El líder sindical destacó que el parque vehicular es de 63 camiones, de los cuales están funcionando entre 35 y 40, con lo cual es casi imposible cubrir todas las zonas dentro la jornada laboral que inicia a las 07:00 horas y culmina a las 16:00 horas.



"Desde las 4 de la tarde para adelante son horas extras y hace un año el trabajador se comprometió a dejar de ganar tiempo extra para que el Ayuntamiento se ahorrara aproximadamente un millón 200 mil pesos al mes para adquirir unidades nuevas y arreglar las que ya estaban, pero no fue así", agregó.



Díaz Olguín reveló que hace 20 días se adquirieron cinco camiones recolectores nuevos, con capacidad de 10 toneladas de basura, pero a los dos días de haberlos utilizado, se descompusieron y desde entonces quedaron varados con todo y basura en el corralón.