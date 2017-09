Atraviesa fuga por dos colonias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al menos dos días tiene una fuga de agua potable ubicada entre las colonias Sierra Vista y Cuatro Olivos, en la calle Banámichi, al Norte de la ciudad, donde vecinos manifestaron el descontento del desperdicio del líquido.



Karina Guadalupe Garzón, vecina de la colonia Sierra Vista, comentó que varias veces han surgido fugas de agua en el lugar y que eso ya tiene dañado el pavimento.



"No se sabe ni de dónde es, si de este pedazo o de más arriba pero siempre salen, ya le deberían de poner a la colonia Las Fuentes o Los Lagos; ya tiene el pavimento el camino por donde se va el agua".



Denisse Sánchez, vecina de la colonia Cuatro Olivos, aseguró que las fugas constantemente salen en el sector y lo atribuyó a la calidad de las tuberías de agua potable.



"Todo el tiempo brota el agua aquí y ese no es el chiste, las tuberías deberían de estar bien para que no se estén reventando a cada rato, no debería de estarse escapando el agua es una pena que se desperdicie de esa manera", afirmó.



Aunque aseguraron que las fugas son reparadas rápidamente, a las semanas vuelven a surgir los brotes en el sitio, por lo cual solicitaron a trabajadores de Agua de Hermosillo el arreglo de las tuberías del área.