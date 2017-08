Autoridades de Salud y vecinos del sector Poniente se reúnen por segunda ocasión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Inicia reunión de autoridades con vecinos del sector Poniente

Autoridades del sector Salud y de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, explican en estos momentos a los habitantes de las colonias del sector Poniente de la ciudad, sobre las obras viales que acompañarán al nuevo Hospital General de Especialidades.



Luis Becerra, subsecretario de Salud, durante su intervención señaló que se continúa con los planes originales de construir el centro de salud en la esquina de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Carlos Quintero Arce.



Resaltó que según les informaron desde el Gobierno federal, cambiar de ubicación el hospital requeriría de iniciar de nuevo las gestiones para allegarse los recursos para la construcción de la obra.



En una segunda etapa de la reunión, los vecinos ofrecerán una respuesta a las autoridades reunidas en el residencial Villa de Parras.







Anteriormente, residentes del lugar señalaron no estar de acuerdo con la ubicación del hospital en esa área debido a que no existe infraestructura adecuada y por considerar que traerá afectaciones en la vialidad y en la seguridad del sector, además de que en la zona no es tan necesario.



Autoridades dijeron en la primera junta que el Hospital de Especialidades cumple con todas las especificaciones de uso de suelo y adicionalmente se tomarán medidas para mejorar el flujo vehicular en toda la zona con nuevas obras de infraestructura vial con inversión de 500 millones de pesos.



Se detallaron las especificaciones técnicas del Hospital, sus 52 especialidades, áreas de estancia para familiares de los internos, centro de alimentos, estacionamiento y multimodal para bajada y subida de usuarios del transporte público.



El coordinador de los Servicios de Salud, Luis Becerra Hurtado, señaló que el Hospital no representará trastornos a los vecinos de los 20 fraccionamientos de la zona ya que tanto la movilidad de ambulancia, transporte público y taxis estará controlada dentro del propio nosocomio sin afectar la circulación sobre el Colosio.



La estancia de los familiares de los internos se resolverá con un espacio para que puedan pernoctar además de prohibir la presencia de puestos de ventas de comida en el exterior.



Al final de la primera reunión, vecinos determinaron que quieren la reubicación del hospital.