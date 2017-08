Alejan de escuelas a los vendedores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para este próximo inicio de ciclo escolar no se otorgarán nuevos permisos para vendedores ambulantes por fuera de planteles educativos, informó Luis Armando Becerril.



El director de Inspección y Vigilancia aseveró que los vendedores que se encuentran por fuera de los planteles cuentan con permiso antes de que se iniciara el reglamento.



"Muchos de ellos tienen permiso de ambulantes, el Reglamento de Comercios y Oficios prohíbe que un vendedor se encuentre en una escuela, por eso no entregamos permisos frente a escuelas", explicó.



Los vendedores ambulantes no pueden estar a menos de 100 metros de un plantel, por lo que además de los recorridos que se realizan constantemente, también se retira a vendedores ambulantes a petición de directores o encargados de escuelas.



Becerril Calderón comentó que se ha planteado la posibilidad de otorgar permisos por fuera de las instituciones educativas, pero que no sean en horario escolar.



"Sí hay vendedores que se encuentran instalados fuera de escuela en permisos que fueron entregados antes del reglamento pero no se otorgan nuevos, por eso se está analizando la posibilidad de otorgar permiso en horarios que no sean de escuelas pero tendrían que hacerse reformas al reglamento", explicó.



El director de la dependencia aseveró que actualmente se tiene un padrón de 916 permisos anuales de ambulantes en general y alrededor de 936 de manera provisional.