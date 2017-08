Acuden estudiantes a renovar tarjetas para viajes gratis

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cientos de estudiantes se formaron en las oficinas de UNE Transporte para renovar sus tarjetas de estudiante, con la cual obtienen el beneficio de dos viajes gratis diarios en transporte urbano.



Desde las 8:00 hasta las 15:00 horas el Centro de Credencialización permaneció abarrotado a pesar de que los alumnos de nivel básico aún no han iniciado sus actividades académicas.



El dirigente de Vigilantes de Transporte, Luis Alfonso López Villa señaló que son aproximadamente 70 mil estudiantes los que pudieran revalidar sus tarjetas de varios niveles escolares o tramitar nuevas credenciales.



"Hasta el momento no hemos tenido problema con el tema de las tarifas preferenciales, pero exhortamos a los alumnos acudir lo más pronto posible para que obtengan la tarifa preferencial y los viajes gratis una vez que inicien las clases de nivel básico", comentó.



El titular de Transporte, Luis Iribe Murrieta indicó que los alumnos deben presentar la boleta de calificaciones del periodo escolar que concluye; para obtener el beneficio de dos pasajes gratis en el ciclo 2017-2018 y tarifa preferencial a partir del tercer viaje.



"Exhortamos a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria a revalidar la vigencia de su Tarjeta UNE, los Centros de Credencialización UNE Transporte permanecen abiertos este periodo vacacional".



Manifestó que es un trámite rápido y sencillo y pueden realizarlo también los padres o tutores, presentando la boleta de calificaciones de sus hijos y tarjeta UNE en buen estado.



Quienes hayan cambiado de escuela, dijo, tienen que mostrar el comprobante de inscripción; y si el trámites es por primera vez, una identificación con fotografía.



Mayra Chávez, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora, comentó que desde las 9:00 horas estuvo haciendo fila por poco más de una hora solamente para renovar su credencial de estudiante.



"Había mucha gente y sólo son como cinco cajas, muchos tenemos que esperarnos ya que entramos a la escuela para poder renovar la credencial o tener un comprobante sellado para poder hacer el trámite", comentó la joven.



Llaman a no prestar credenciales



Para evitar perder el beneficio de viajes gratis y tarifa preferencial a estudiantes, el titular de Vigilantes de Transporte exhortó a los usuarios a no prestar las tarjetas de transporte urbano.



Alfonso López Villa, indicó que son alrededor de dos mil usuarios a los cuales ya se les ha retirado el plástico y que han sido sancionados con tres meses sin la tarjeta.



“Hace un tiempo hubo personal del Femot revisando que las personas estuvieran utilizando correctamente las credenciales y sí hubo usuarios que utilizaban tarjeta de estudiante por lo que se les retiró”, comentó.