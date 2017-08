Recibe a su pasaje con aroma de mujer

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Yadira pisa levemente el acelerador mientras observa a través de sus lentes oscuros lo que sucede en el retrovisor; avanza hasta detenerse en una esquina, abre la puerta del vehículo que conduce y espera.



La gente empieza subir y a depositar dinero en el aparato que pita al caer las monedas una por una, sonido que Yadira escucha varios cientos de veces en el día, en los cientos de veces que abre y cierra las puertas, en los otros cientos de veces que recorre la ciudad.



"Es muy pesado", contó la mujer, "pero pues aquí andamos; hay que sacar la papa y adelante a los hijos, pero está bien, porque me gusta andar manejando, me gusta más que estar encerrada en una fábrica o en un supermercado".



La historia de Yadira Lizbeth Rangel Reyes, de 36 años, como conductora de camiones del transporte urbano de Hermosillo, comenzó hace ocho años y es una de las tres únicas mujeres que ejercen el oficio en la empresa Sictuhsa.



"Al principio se burlaban de nosotras", narró, "que íbamos a chocar, que no se subieran con nosotras, que agárrense, que no sabemos manejar; así, entre broma y broma, pura carrilla. Pero también había quienes nos defendían y que les decían que nosotras les íbamos a enseñar y que sabíamos más que ellos.



"Si creen que este trabajo es sólo para hombres, están muy equivocados: Yo creo que con el paso de los años, nosotras se los hemos demostrado y no tuvo que pasar tanto tiempo para que se dieran cuenta de que podíamos hacer el trabajo igual que ellos", afirmó.



Yadira comentó que también se enfrentó a la incredulidad y temor de su familia al aceptar el trabajo, pero de igual forma les demostró que ella estaba hecha para eso y más.



"A mis hijos nunca les dio pena ni nada, al contrario, se venían a pasear conmigo cuando estaban chiquitos, todo era pura risa en el camino, unas ‘curas’ los tres bien agarrados del asiento", carcajeó.



Desde las 4:30 de cada mañana, Yadira sale de su casa en el transporte de personal que la llevará hasta la base donde revisa y recoge su unidad: La número 308 de la Línea 17 Choyal, camión en el que disfruta manejar "y andar en la calle, en el buen sentido".