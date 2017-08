Entrenan para ser unos Gladiadores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No les importa mojarse o enlodarse por completo; los muchachos usan sus chacos para artes marciales, un bastón llamado kendo, un arco y flecha o dan saltos mortales entre el pasto y el agua para demostrar lo que han aprendido en sus entrenamientos.



Ahora que el Parque Madero tuvo grandes lagunas con agua de lluvia, un grupo de jóvenes salió con sus botas y pantalones de estampados militares con el objetivo de divertirse al máximo y alejarse algunas horas de la tecnología que los consume a diario.



Club Deportivo Gladiadores está conformado por alrededor de 100 jóvenes en Hermosillo y más de 5 mil en todo México; usan sus fines de semana para entrenar deportes como alpinismo, parkour, arquería, natación y trekking, entre otras actividades.



"Nuestro lema es que aunque llueva, truene, relampaguee, haga frío o calor, nosotros seguiremos entrenando; simplemente con venir a pasar un rato entre hermanos, no importa regresar con los pies mojados", dijo el Caballero Jacob, como es conocido el joven líder del grupo.



"Estamos en una comunidad donde lamentablemente la tecnología cada vez nos está invadiendo más y eso perjudica a los jóvenes; nosotros los sacamos del ocio o del vicio y les enseñamos valores y los motivamos para que sean emprendedores", narró Jacob.



En el Club hay chicas como la Jefa Michelle, una joven de 16 años que es aficionada a la arquería y al rapel: "Casi nadie de chicas practica, si digo que practico rapel me preguntan ¿qué es eso? Si les gusta la adrenalina, yo las invito a que vengan", dijo.



A campo abierto



El grupo también realiza excursiones, campamentos y viajes dentro del Estado y en todo el País con actividades que fomentan el liderazgo, una buena condición física y valores como la amistad y el respeto.



"Al momento en que los invitamos a que formen parte del grupo, ellos nos están regalando su sábado y su domingo en un horario de 4 horas, entonces les explicamos que no deben estar tanto tiempo en las redes sociales o que las utilicen moderadamente", dijo Jacob.



Ingresar al Club Deportivo Gladiadores tiene un costo de inscripción de 100 pesos y una cooperación semanal de 50, sus entrenamientos son los sábados y domingos en el Parque Madero; para mayores informes, puede comunicarse al 6621 307445.