Aseguran que peste no los deja comer

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un fétido olor es el que emana de una fuga de aguas negras ubicada en la calle Constelación Andrómeda entre Constelación Cygnus y Arroyos, en la colonia Laura Alicia Frías, donde vecinos aseguran que el desperfecto lleva 15 días y que el olor no los deja ni comer.



Martha Moreno, vecina de las más afectadas, comentó que trabajadores de Agua de Hermosillo acudieron al lugar a desfogar el drenaje, pues las aguas negras ya estaban saliendo por los registros de las casas.



"No aguantamos la peste, ayer vinieron los del Aguah y checaron la fuga porque ya estaba saliendo por los drenajes de las casas y pues medio lo desahogaron un poco y ya dejó de salir por los registros", comentó.



La afectada aseguró que el agua así como el olor han atraído a moscas y zancudos, y no pueden comer debido a lo molesto que suelen ser los insectos y el mal olor.



"No aguantamos la peste de verdad, no puedes ni comer porque no te deja el mosquero y el olor y ya tenemos más de 15 días con esa fuga, ya no aguantamos", afirmó.



La peste de la fuga de drenaje, así como los insectos que ésta ha acarreado fue el motivo por el cual Martha Moreno pidió a Agua de Hermosillo seguir con el trabajo de reparación del problema.